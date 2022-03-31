Австралія вводить податок 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі

Австралія вводить податок 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі

Рішення набуде чинності з 25 квітня 2022 року.

Австралія введе додаткове мито в розмірі 35% на весь імпорт з Росії та Білорусі.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, пише DCN.

"Уряд Австралії вживає подальших заходів щодо збільшення економічних витрат для Росії після її незаконного вторгнення в Україну за підтримки Білорусі, застосовуючи додаткові мита у розмірі 35% на весь імпорт з Росії та Білорусі", - йдеться у заяві.

Рішення набуде чинності з 25 квітня на додаток до загальних ставок мита, які діють зараз.

Моррісон наголосив, що Австралія солідарна з Україною у боротьбі проти агресії Росії.

"Австралія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і продовжує закликати Росію припинити своє неспровоковане, несправедливе та незаконне вторгнення в Україну", - сказав він.

Нагадаємо, Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів.

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