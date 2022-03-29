Польша готова и дальше продолжать принимать украинских беженцев — вице-премьер

Польша будет принимать украинских беженцев столько, сколько нужно.

Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется.

Об этом сказал вице-премьер Польши Петр Глинский в интервью Politico.

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Он подчеркнул, что главным приоритетом как для его страны, так и для остального Западного Альянса должна быть помощь Украине в защите.

"У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев", – сказал Глинский.

За последний месяц Польша приняла 2,3 миллиона беженцев, больше, чем любая другая европейская страна. В последнее время количество прибывших снизилось, но Варшава готовится к будущим волнам.

Напомним, Польша отменила все ограничения на въезд из-за COVID-19, карантин не нужен.

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