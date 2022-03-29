В Луганской области изменили продолжительность комендантского часа

В регионе также действует режим светомаскировки.

В Луганской области со вторника, 29 марта, сменили время комендантского часа.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Таким образом, комендантский час в Луганской области будет действовать с 19:00 до 06:00.

Кроме того, в темное время суток продолжает действовать режим светомаскировки. Режим в регионе был введен 25 марта. Он предусматривает выключение уличного освещения, зданий, сооружений и домов, а также отключение подсветки рекламных вывесок, баннеров, витрин, а также отключение света в домах и вокруг них, зашторивание окон.

"Будьте осторожны и соблюдайте установленные нормы — от этого зависит ваша жизнь и эффективность работы наших защитников", — подчеркнул Гайдай.

К слову, комендантский час в области был введен 26 февраля. Она действовал с 17:00 до 07:00.

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