У Луганській області змінили тривалість комендантської години

В регіоні також діє режим світломаскування.

У Луганській області від вівторка, 29 березня, змінили час комендантської години.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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Таким чином комендантська година на Луганщині діятиме від 19:00 до 06:00.

Крім того, у темну пору доби продовжує діяти режим світломаскування. Режим у регіоні запровадили 25 березня. Він передбачає вимкнення вуличного освітлення, будівель, споруд та будинків, а також вимкнення підсвічування рекламних вивісок, банерів, вітрин, а аткож вимкнення світла в будинках та довкола них, зашторювання вікон.

"Будьте обачні та дотримуйтесь встановлених норм — від цього залежить ваше життя та ефективність роботи наших захисників", - наголосив Гайдай.

До слова, комендантську годину на території області ввели 26 лютого. Вона діяла від 17:00 до 07:00.

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