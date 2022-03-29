У Донецькій області змінюється час комендантської години

Комендантська стала на годину довшою.

У Донецькій області від понеділка, 28 березня, змінили час комендантської години.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Тепер комендантська година в області буде від 19:00 до 06:00. Крім того, у темну пору доби продовжує діяти режим світломаскування.

"Будьте обачні та дотримуєтесь встановлених норм - від цього залежить ваше життя та ефективність роботи наших захисників", - анголосив очільник ОВА у своєму повідомленні.

До слова, на всій території Донеччини було введено комендантську годину 27 лютого. Вона діяла від 17:00 до 08:00. Згодом час змінили: від 18:00 до 06:00.

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