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У Донецькій області змінюється час комендантської години

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У Донецькій області змінюється час комендантської години

Associated Press

Комендантська стала на годину довшою.

У Донецькій області від понеділка, 28 березня, змінили час комендантської години. 

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Тепер комендантська година в області буде від 19:00 до 06:00. Крім того, у темну пору доби продовжує діяти режим світломаскування.

"Будьте обачні та дотримуєтесь встановлених норм -  від цього залежить ваше життя та ефективність роботи наших захисників", - анголосив очільник ОВА у своєму повідомленні. 

До слова, на всій території Донеччини було введено комендантську годину 27 лютого. Вона діяла від 17:00 до 08:00. Згодом час змінили: від 18:00 до 06:00.

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