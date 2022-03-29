В Донецкой области меняется время комендантского часа

Комендантская стала на час длиннее.

В Донецкой области с понедельника, 28 марта, сменили время комендантского часа.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Теперь комендантский час в области будет с 19:00 до 06:00. Кроме того, в темное время суток продолжает действовать режим светомаскировки.

"Будьте осторожны и соблюдаете установленные нормы — от этого зависит ваша жизнь и эффективность работы наших защитников", — сказал глава ОВА в своем сообщении.

К слову, на всей территории Донбасса был введен комендантский час 27 февраля. Он действовал с 17:00 до 08:00. Впоследствии время сменили: с 18:00 до 06:00.

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