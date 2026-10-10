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- Украина
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В Киеве парень прямо в магазине зарезал мужчину
Правоохранители выясняют обстоятельства нападения и возможные мотивы подозреваемого.
В магазине на Подоле в Киеве произошло смертельное ножевое нападение. Мужчина получил ранение, от которого погиб.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Полицейские задержали молодого человека, причастного к инциденту. Полиция устанавливает личность погибшего. Также правоохранители выясняют обстоятельства нападения и мотивы подозреваемого.
Пока что полиция не сообщает, что предшествовало ножевому ранению, знали ли погибший и задержанный друг друга и возник ли между ними конфликт непосредственно в магазине.
Какое наказание грозит задержанному
Правоохранители еще определяют правовую квалификацию происшествия. Она будет зависеть от обстоятельств преступления и собранных доказательств. Расследование продолжается.
Напомним, в Ровно 14-летняя девочка отравила и задушила военного во время видеосвязи с куратором из РФ.