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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Киеве парень прямо в магазине зарезал мужчину

Правоохранители выясняют обстоятельства нападения и возможные мотивы подозреваемого.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Полиция задержала нападающего

Полиция задержала нападающего / © pixabay.com

В магазине на Подоле в Киеве произошло смертельное ножевое нападение. Мужчина получил ранение, от которого погиб.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Полицейские задержали молодого человека, причастного к инциденту. Полиция устанавливает личность погибшего. Также правоохранители выясняют обстоятельства нападения и мотивы подозреваемого.

Пока что полиция не сообщает, что предшествовало ножевому ранению, знали ли погибший и задержанный друг друга и возник ли между ними конфликт непосредственно в магазине.

Какое наказание грозит задержанному

Правоохранители еще определяют правовую квалификацию происшествия. Она будет зависеть от обстоятельств преступления и собранных доказательств. Расследование продолжается.

Напомним, в Ровно 14-летняя девочка отравила и задушила военного во время видеосвязи с куратором из РФ.

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