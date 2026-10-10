В Киеве парень прямо в магазине зарезал мужчину

Полиция задержала нападающего / © pixabay.com

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В магазине на Подоле в Киеве произошло смертельное ножевое нападение. Мужчина получил ранение, от которого погиб.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Полицейские задержали молодого человека, причастного к инциденту. Полиция устанавливает личность погибшего. Также правоохранители выясняют обстоятельства нападения и мотивы подозреваемого.

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Пока что полиция не сообщает, что предшествовало ножевому ранению, знали ли погибший и задержанный друг друга и возник ли между ними конфликт непосредственно в магазине.

Какое наказание грозит задержанному

Правоохранители еще определяют правовую квалификацию происшествия. Она будет зависеть от обстоятельств преступления и собранных доказательств. Расследование продолжается.

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