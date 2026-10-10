У Києві молодик просто у магазині зарізав чоловіка

Поліція затримала нападника / © pixabay.com

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У магазині на Подолі в Києві стався смертельний ножовий напад. Чоловік отримав поранення, від якого загинув.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Поліцейські затримали молодика, причетного до інциденту. Наразі поліція встановлює особу загиблого. Також правоохоронці з’ясовують обставини нападу та можливі мотиви підозрюваного.

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Поки що поліція не повідомляє, що саме передувало ножовому пораненню, чи знали загиблий і затриманий один одного та чи виник між ними конфлікт безпосередньо в магазині.

Яке покарання загрожує затриманому

Правоохоронці ще визначають правову кваліфікацію події. Вона залежатиме від обставин злочину та зібраних доказів. Розслідування триває.

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