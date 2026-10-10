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У Києві молодик просто у магазині зарізав чоловіка
Правоохоронці з’ясовують обставини нападу та можливі мотиви підозрюваного.
У магазині на Подолі в Києві стався смертельний ножовий напад. Чоловік отримав поранення, від якого загинув.
Про це повідомили у поліції Києва.
Поліцейські затримали молодика, причетного до інциденту. Наразі поліція встановлює особу загиблого. Також правоохоронці з’ясовують обставини нападу та можливі мотиви підозрюваного.
Поки що поліція не повідомляє, що саме передувало ножовому пораненню, чи знали загиблий і затриманий один одного та чи виник між ними конфлікт безпосередньо в магазині.
Яке покарання загрожує затриманому
Правоохоронці ще визначають правову кваліфікацію події. Вона залежатиме від обставин злочину та зібраних доказів. Розслідування триває.
Нагадаємо, у Рівному 14-річна дівчинка отруїла та задушила військового під час відеозв’язку з куратором з РФ.