У Росії колосальні втрати: чотири армії з десяти - Арестович

За рік РФ виробляє 32 танки, а в ході війни українці відібрали майже 140 танків – це норма їхнього шестирічного виробництва.

Перша гостра фаза війни Росії проти України закінчилася. Зараз - друга фаза.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю виданню Telegraf.

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"Я, якщо пам’ятаєте, саме й казав, що активна фаза триватиме два-три тижні, але це після наступу. Друга фаза: під час неї практично нічого не загрожує Києву, Чернігову, Харкову, Сумам, можуть бути ракетні обстріли, бо ракет у них вистачає. По нам, до речі, стріляють крилатими ракетами, які ми віддали за Будапештським меморандумом. І цих ракет вистачить до кінця війни", - зазначив він.

Але у росіян, за словами Арестовича, колосальні втрати: жодна країна світу не може собі дозволити втрачати чотири армії з десяти під час однієї військової операції.

"А в елітних підрозділах втрати 60-70%, там підготовка солдата коштує близько 1 млн доларів. Темпи російської промисловості теж залишають бажати кращого. За рік вони виробляють 32 танки, а в ході війни ми у них відібрали майже 140 танків – це норма їхнього шестирічного виробництва. У них ламається все — колосальне напруження всередині країни через санкції і воно буде лише посилюватись, і у них військова поразка в Україні… Наприклад, можемо уявити найгірший варіант: взяли Маріуполь і оточили наші війська в зоні ООС, але навіть це буде для них поразкою", - каже радник голови ОП.

На думку Арестовича, за підсумком буде десь 50/50: "Десь ми по зубах отримаємо, десь вони зав’язнуть. Але це буде все: у них немає резерву. Ті сили, що вони набирають, не годяться для наступу".

На переконання радника голови ОП, для того, щоб наступ почати знову за багатьма напрямками, ворогу знадобиться не менше двох місяців для набору сил.

"Новий великий повтор вони (російські окупанти – ред.) зможуть зробити не раніше червня. Але на той час уже санкції будуть діяти на повну і поламають хребет російської економіки. Тому Путін хоче приїхати на переговори із Зеленським хоч із якимось успіхом. Наприклад, з оточеними нашими підрозділами та сказати: "Ну що, ти здаєшся? Давай, йди на поступки". Тому що програти повністю Путін дозволити собі не може. А саме така перспектива стоїть. І мені здається, що мир підпишемо на наших умовах", - резюмував Олексій Арестович.

Нагадаємо, Арестович переконаний, що російські війська анонсували взяття Харкова, але це був інформаційний хід для української розвідки, щоб Україна відтягнула частину сил на захист обласного центру, і щоб не кидала сили на захист Ізюму.