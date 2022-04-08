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Російські військові навмисно калічать себе, аби не йти на фронт – розвідка

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Російські військові навмисно калічать себе, аби не йти на фронт – розвідка

gettyimages.com

Відповідні дії окупантів свідчать про вкрай низький моральний стан вже мобілізованих.

Російські окупанти навмисно калічать себе, аби не повертатися в зону бойових дій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, 7 березня з Новоайдарської поліклініки до Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Переважна більшість з них мають поранення ніг.

Згідно з висновками лікарів, найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій.

Відповідні дії російських військових  свідчать про вкрай низький моральний стан вже мобілізованих.

Нагадаємо, раніше СБУ показала відеозапис із полоненим бойовиком "ДНР" з Макіївки, який розповів, що його "мобілізували"просто з вулиці та повезли на БМП воювати.

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