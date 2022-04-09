У России колоссальные потери: четыре армии из десяти – Арестович

За год РФ производит 32 танка, а в ходе войны украинцы отобрали почти 140 танков – это норма их шестилетнего производства.

Первая острая фаза войны России против Украины окончилась. Теперь – вторая фаза.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Telegraf.

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"Я, если помните, как раз и говорил, что активная фаза будет длиться две-три недели, но это после наступления. Вторая фаза: во время нее практически ничего не угрожает Киеву, Чернигову, Харькову, Сумам, могут быть ракетные обстрелы, потому что ракет у них хватает. По нам, кстати, стреляют крылатыми ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму. И этих ракет хватит до конца войны", — отметил он.

Но у россиян, по словам Арестовича, колоссальные потери: ни одна страна мира не может себе позволить терять четыре армии из десяти во время одной военной операции.

"А в элитных подразделениях потери 60-70%, там подготовка солдата стоит около 1 млн долларов. Темпы российской промышленности тоже оставляют желать лучшего. За год они производят 32 танка, а в ходе войны мы у них отняли почти 140 танков – это норма их шестилетнего производства. У них ломается все — колоссальное напряжение внутри страны из-за санкций и оно будет только усиливаться, и у них военное поражение в Украине… Например, можем представить худший вариант: взяли Мариуполь и оцепили наши войска в зоне ООС, но даже это будет для них поражением", — говорит советник главы ОП.

По мнению Арестовича, по итогу будет где-то 50/50: "Где-то мы по зубам получим, где-то они увязнут. Но это будет все: у них нет резерва. Те силы, которые они набирают, не годятся для наступления".

По убеждению советника главы ОП, для того чтобы наступление начать снова по многим направлениям, врагу понадобится не менее двух месяцев для набора сил.

"Новый большой повтор они (российские оккупанты – ред.) смогут сделать не раньше июня. Но к тому времени уже санкции будут действовать по полной и поломают хребет российской экономики. Поэтому Путин хочет приехать на переговоры с Зеленским хоть с каким-то успехом. Например, с окруженными нашими подразделениями и сказать: "Ну что, ты сдаешься? Давай, иди на уступки". Потому что проиграть полностью Путин позволить себе не может. А именно такая перспектива стоит. И мне кажется, что мир подпишем на наших условиях", — резюмировал Алексей Арестович. .

Напомним, Арестович убежден, что российские войска анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход для украинской разведки, чтобы Украина оттянула часть сил на защиту областного центра и чтобы не бросала силы на защиту Изюма.