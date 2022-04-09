Борис Джонсон заявив, що для України зібрано ще 1,5 млрд євро допомоги

Британія хоче надати допомогу також із розмінуванням українських населених пунктів.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що нещодавно для України зібрали 1,5 мільярда євро.
Про це політик сказав під час спільного з українським президентом Володимиром Зеленським брифінгу, який відбувся 9 квітня. Також, британський прем'єр заявив, що й надалі підтримуватиме нашу країну.
"Ми надамо економічну підтримку Україні та військову допомогу. І ми дійсно надаємо таку допомогу. Ми зібрали понад 1,5 млрд євро з партнерами протягом нещодавнього заходу для того, щоб залучити їх для підтримки України. Ми хочемо лібералізувати у торгівлі з Україною для того, щоб допомогти економічним шляхом", – зазначив Джонсон.
Також він додав, що Британія хоче надати допомогу також із розмінуванням, щоб позбутися мін і пасток, які залишають по собі російські солдати.
Нагадаємо, Джонсон захоплений мужністю та героїзмом українців, які захищають свою країну від російських окупантів. Він вважає, що "світ віднайшов нових героїв".
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