Борис Джонсон заявив, що для України зібрано ще 1,5 млрд євро допомоги

Борис Джонсон заявив, що для України зібрано ще 1,5 млрд євро допомоги

Британія хоче надати допомогу також із розмінуванням українських населених пунктів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що нещодавно для України зібрали 1,5 мільярда євро.

Про це політик сказав під час спільного з українським президентом Володимиром Зеленським брифінгу, який відбувся 9 квітня. Також, британський прем'єр заявив, що й надалі підтримуватиме нашу країну.

"Ми надамо економічну підтримку Україні та військову допомогу. І ми дійсно надаємо таку допомогу. Ми зібрали понад 1,5 млрд євро з партнерами протягом нещодавнього заходу для того, щоб залучити їх для підтримки України. Ми хочемо лібералізувати у торгівлі з Україною для того, щоб допомогти економічним шляхом", – зазначив Джонсон.

Також він додав, що Британія хоче надати допомогу також із розмінуванням, щоб позбутися мін і пасток, які залишають по собі російські солдати.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон зробили заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі

Нагадаємо, Джонсон захоплений мужністю та героїзмом українців, які захищають свою країну від російських окупантів. Він вважає, що "світ віднайшов нових героїв".

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