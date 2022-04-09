Игорь Терехов просит горожан не приближаться к таким парашютам и сообщать о них спасателям.

Оккупанты сбрасывают на Харьков бомбы на парашютах.

Мэр Харькова Игорь Терехов просит жителей города не приближаться к таким парашютам и сообщать о них спасателям.

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Об этом Терехов заявил в видеообращении.

"Дорогие харьковчане, сегодня 45-й день войны и все эти полтора месяца враг бомбит Харьков. Два последних дня вместе с минами, снарядами, "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сообщать о них спасателям по телефонам: 101 и 112", — отметил мэр.

Сегодня Харьков в очередной раз доказал, что смерти и разрушениям он противопоставляет волю к нормальной жизни! Горжусь харьковчанами!!! Следите за проверенной информацией Опубликовано Игорь Терехов Суббота, 9 апреля 2022 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия все еще может стягивать на украинскую землю новые военные силы и технику. Это значит, что нужно еще больше санкций и еще больше оружия для Украины.

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