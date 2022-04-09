Розстріляна весна: Ирина Федишин довела до слез песней о Буче – видео

Певица выпустила щемящую песню.

Украинская певица Ирина Федишин выпустила щемящую песню об ужасных убийствах российскими солдатами мирных жителей.

Исполнительница представила композицию "Розстріляна весна". Как призналась артистка, с начала войны, от шока и оцепенения она не могла ничего творить, потому что хотела заняться любым делом, которое могло бы помочь ВСУ. Впрочем, после увиденного зверства в освобожденных Буче, Ирпене и Гостомеле продюсер и муж артистки Виталий Човнык позвонил по телефону священнику и спросил, нет ли у него стихов о событиях в Украине. Как оказалось, в то же утро отец Половко написал стихотворение о Буче. Именно эти строки и спела Федишин.

"Я была ошеломлена этим стихом и так тонко подобранными словами. Подошла к фортепиано и сразу начала ее петь, как будто я уже знала эту мелодию наизусть", – поделилась певица и добавила, что уже через два дня был готов трек, а еще через день – видео.

Федишин призналась, что пока работала над работой – много плакала.

"Как же больно, как же это несправедливо, как это жестоко... Тысячи невинных украинцев замучены, расстреляны, изнасилованы дети... Как же это возможно в современном мире? Почему никто не может ничего сделать, чтобы остановить этого кровожадного тирана???" – поделилась эмоциями звезда.

Не смогли сдержать слез от песни и слушатели. Об этом они написали в комментариях под видео на YouTube.

Искренне, правдиво, до слез... Очень проницательная песня, в ней вся боль каждого украинца, сердце разрывается...

Песня очень душевная, слушаешь – плачешь, а сердце обливается кровью

Спасибо... Вы излили в песне всю боль наших сердец

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