Розстріляна весна: Ірина Федишин довела до сліз піснею про Бучу – відео

Співачка випустила щемливу пісню.

Українська співачка Ірина Федишин випустила щемливу пісню про жахливі вбивства російськими солдатами мирних мешканців.

Виконавиця представила композицію "Розстріляна весна". Як зізналася артистка, від початку війни, від шоку і заціпеніння вона не могла нічого творити, бо хотіла зайнятися будь-якою справою, яка б могла допомогти ЗСУ. Втім, після побаченого звірства у звільнених Бучі, Ірпені та Гостомелі продюсер та чоловік артистки Віталій Човник зателефонував священнику та запитав, чи немає у нього віршів про події в Україні. Як виявилося, того ж ранку отець Половко написав вірш про Бучу. Саме ці рядки і заспівала Федишин.

"Я була приголомшена цим віршем і так тонко підібраними словами. Підійшла до фортепіано і зразу почала її співати, так, ніби я вже знала цю мелодію напам’ять", – поділилася співачка та додала, що вже за два дні був готовий трек, а ще за день – відео.

Федишин зізналася, що поки працювала над роботою – багато плакала.

"Як же боляче, як же це несправедливо, як же це жорстоко… Тисячі невинних українців закатовані, розстріляні, зґвалтовані діти… Як же це можливо у сучасному світі? Чому ніхто не може нічого зробити, щоб зупинити цього кровожерливого тирана???" – поділилася емоціями зірка.

Не змогли стримати сліз від пісні і слухачі. Про це вони написали у коментарях під відео у YouTube.

Щиро, правдиво, до сліз... Дуже прониклива пісня, в ній весь біль кожного українця, серце розривається...

Пісня дуже душевна, слухаєш – плачеш, а серце обливається кров'ю

Дякую... Ви вилили в пісні всю біль наших сердець

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