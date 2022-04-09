В Україні за день евакуювалися 4 532 людини: звідки і куди виїхали

В Україні за день евакуювалися 4 532 людини: звідки і куди виїхали

Окупанти відмовились пропустити за погодженим маршрутом автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара.

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що протягом 9 квітня гуманітарними коридорами було евакуйовано 4 532 людини.

Про це вона сказала у відеозверненні ввечері.

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Так, гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та евакуаційних автобусах до Запоріжжя доїхали 3 425 людей. З них з Маріуполя – 192 людини.

Ще 233 людини доїхали до Запоріжжя з таких міст області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь та Енергодар.

Верещук також повідомила, що вдалося звільнити захоплені автобуси та евакуювати людей з Мелітополя. Так, до Запоріжжя евакуйовано 529 місцевих жителів.

Водночас окупанти відмовились пропустити за погодженим маршрутом автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара. Цей транспорт довелося повернути до Запоріжжя.

"Завтра будемо повторно намагатися проїхати до цих міст для евакуації наших громадян", – наголосила віцепрем'єрка.

Вона також повідомила, що з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна в Луганській області вдалося евакуювати 578 людей.

Нагадаємо, 9 квітня мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що жителі міста намагаються виїхати, бо налякані тим, що відбувається в окупованих містах. Роблять це на власний страх і ризик, адже організованого гумкоридору з міста немає.

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