"З Херсона "коридору" немає. Люди їдуть на власний страх і ризик" - мер

"З Херсона "коридору" немає. Люди їдуть на власний страх і ризик" - мер

Мирні жителі залишають домівки, щоб врятуватися.

Мер Херсона Ігор Колихаєв під час всеукраїнського телемарафона розповів, що жителі міста намагаються виїхати, бо налякані тим, що відбувається в окупованих містах.

Про це пише "Суспільне".

"На сьогодні немає жодного погодженого “зеленого коридору” для виїзду з міста. Люди їдуть на власний страх і ризик", - сказав Колихаєв.

Також він повідомив, що разом з виконавчими органами влади, заступниками і керівниками комунальних підприємств працює 24/7 для забезпечення життєдіяльності міста.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та Гради на околицях міста. Ситуація в області стає все критичнішою. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо. За попередніми даними, лише із Херсона виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл - практично кожний п’ятий мешканець.

Другий місяць російські війська не залишають наміру взяти все під свій контроль, незважаючи на сильний спротив жителів області.

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