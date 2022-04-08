Тримали у полоні дві доби: на Херсонщині окупанти відпустили багатодітну матір

Тримали у полоні дві доби: на Херсонщині окупанти відпустили багатодітну матір

Про стан жінки наразі нічого невідомо.

У Херсонській області російські військові відпустили багатодітну матір Венеру Куртбедінову. Її викрали та незаконно утримували протягом двох діб.

Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр на сторінці у Facebook.

Також читайте У Харківській області окупанти закатували дитину і фельдшера

Про стан жінки наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, 6 квітня у Новоолексіївці Херсонської області російські військові провели "обшук" житла і затримали багатодітну матір. Жінку вивезли у невідомому напрямку. На неї вдома чекали шестеро дітей, четверо – неповнолітні.

Раніше стало відомо, що російські окупанти в неділю, 3 квітня, під час мирного мітингу в Каховці Херсонської області викрали щонайменше чотирьох людей. Де вони зараз перебувають - невідомо.

Російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

Військовими РФ повідомлено, що керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції - Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег.

Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені.

Читайте також: