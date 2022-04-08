Тримали у полоні дві доби: на Херсонщині окупанти відпустили багатодітну матір

Про стан жінки наразі нічого невідомо.
У Херсонській області російські військові відпустили багатодітну матір Венеру Куртбедінову. Її викрали та незаконно утримували протягом двох діб.
Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр на сторінці у Facebook.
Про стан жінки наразі нічого невідомо.
Нагадаємо, 6 квітня у Новоолексіївці Херсонської області російські військові провели "обшук" житла і затримали багатодітну матір. Жінку вивезли у невідомому напрямку. На неї вдома чекали шестеро дітей, четверо – неповнолітні.
Раніше стало відомо, що російські окупанти в неділю, 3 квітня, під час мирного мітингу в Каховці Херсонської області викрали щонайменше чотирьох людей. Де вони зараз перебувають - невідомо.
Російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.
Військовими РФ повідомлено, що керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції - Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег.
Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені.
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