У Харківській області окупанти закатували дитину і фельдшера

У Харківській області окупанти закатували дитину і фельдшера

Цей злочин окупанти намагалися приховати.

Слідчі знайшли нові жертви російських військових у звільненому селі Гусарівка в Ізюмському районі Харківської області. Серед них - дитина та місцевий фельдшер.

Про це повідомило Головне управління поліції Харківщини.

У підвалі одного з приватних будинків слідчі знайшли три понівечених та закатованих тіла.

"Особи загиблих встановлюються. За даними слідства, під час огляду тіл виявлено сліди тривалого знущання та катування. Люди були спалені заживо. Серед закатованих є одна дитина. Встановлено, що на території подвір’я тривалий час перебувала комендатура військових Російської Федерації", — зазначили у відомстві.

Біля сільськогосподарського товариства у Гусарівці знайшли вбитим фельдшера лікарні з кульовим пораненням та синцями на тілі та обличчі.

"Руки чоловіка були зв’язані за спиною. В області грудної клітини чоловіка виявлено кульове поранення. Його теж катували військовослужбовці Російської Федерації", — зазначає поліція.

У селі, за словами жителів, є безвісти зниклі.

Нагадаємо, російські солдати в Миколаївській області нишпорили у будинках мирних людей, відбираючи зброю та мобільні телефони, а також вимагали здати всіх "нацистів" по сусідству, називаючи їх "бандерівцями".

Читайте також: