"Из Херсона "коридора" нет. Люди едут на собственный страх и риск" — мэр

"Из Херсона "коридора" нет. Люди едут на собственный страх и риск" — мэр

Мирные жители покидают дома, чтобы спастись.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев во время всеукраинского телемарафона рассказал, что жители города пытаются уехать, потому что напуганы происходящим в оккупированных городах.

Об этом пишет "Суспільне".

"На сегодняшний день нет ни одного согласованного "зеленого коридора" для выезда из города. Люди едут на собственный страх и риск", — сказал Колыхаев.

Также он сообщил, что вместе с исполнительными органами власти, заместителями и руководителями коммунальных предприятий работают 24/7 для обеспечения жизнедеятельности города.

Ранее стало известно, что в Херсонской области постоянно продолжаются сильные взрывы и Грады в окрестностях города. Ситуация в области становится критической. Информацию о пострадавших и объемах разрушений установить пока невозможно. По предварительным данным, только из Херсона уехало более 15% человек. Из оккупированных сел – практически каждый пятый житель.

Второй месяц российские войска не оставляют намерения взять все под свой контроль, несмотря на сильное сопротивление жителей области.

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