В Украине за день эвакуировались 4 532 человека: откуда и куда уехали

Оккупанты отказались пропустить по согласованному маршруту автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара.
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в течение 9 апреля гуманитарными коридорами было эвакуировано 4 532 человека.
Об этом она сказала в видеообращении вечером.
Так, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и эвакуационных автобусах в Запорожье доехали 3 425 человек. Из них из Мариуполя – 192 человека.
Еще 233 человека доехали в Запорожье из таких городов области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь и Энергодар.
Верещук также сообщила, что удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать людей из Мелитополя. Так, в Запорожье эвакуировано 529 местных жителей.
В то же время оккупанты отказались пропустить по согласованному маршруту автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара. Этот транспорт пришлось вернуть в Запорожье.
"Завтра будем повторно пытаться проехать в эти города для эвакуации наших граждан", — подчеркнула вице-премьер.
Она также сообщила, что из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.
Напомним, 9 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что жители города пытаются уехать, потому что напуганы происходящим в оккупированных городах. Делают это на свой страх и риск, ведь организованного гумкоридора из города нет.
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