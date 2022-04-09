В Украине за день эвакуировались 4 532 человека: откуда и куда уехали

В Украине за день эвакуировались 4 532 человека: откуда и куда уехали

Оккупанты отказались пропустить по согласованному маршруту автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в течение 9 апреля гуманитарными коридорами было эвакуировано 4 532 человека.

Об этом она сказала в видеообращении вечером.

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Так, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и эвакуационных автобусах в Запорожье доехали 3 425 человек. Из них из Мариуполя – 192 человека.

Еще 233 человека доехали в Запорожье из таких городов области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь и Энергодар.

Верещук также сообщила, что удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать людей из Мелитополя. Так, в Запорожье эвакуировано 529 местных жителей.

В то же время оккупанты отказались пропустить по согласованному маршруту автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара. Этот транспорт пришлось вернуть в Запорожье.

"Завтра будем повторно пытаться проехать в эти города для эвакуации наших граждан", — подчеркнула вице-премьер.

Она также сообщила, что из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.

Напомним, 9 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что жители города пытаются уехать, потому что напуганы происходящим в оккупированных городах. Делают это на свой страх и риск, ведь организованного гумкоридора из города нет.

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