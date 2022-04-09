"Шахтер" проиграл в первом благотворительном матче в поддержку Украины

"Шахтер" проиграл в первом благотворительном матче в поддержку Украины

Соперником "горняков" стал греческий "Олимпиакос".

В субботу, 9 апреля, донецкий "Шахтер" провел первый поединок в рамках благотворительного турне. В Афинах команда Роберто Де Дзерби минимально уступила "Олимпиакосу" — 0:1 .

Единственный мяч во встрече был забит в середине первого тайма. Победу Олимпиакоса нанес точный удар Тикиньо.

Добавим, что в рамках благотворительного евротурного подопечные Роберто де Дзерби проведут еще несколько матчей — против польской "Лехии" (14 апреля), турецкого "Фенербахче" (19 апреля) и хорватского "Хайдука" (1 мая).

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" также проведет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины. Первым соперником "бело-синих" 12 апреля станет польская "Легия".

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