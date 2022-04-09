"Шахтар" програв у першому благодійному матчі на підтримку України

"Шахтар" програв у першому благодійному матчі на підтримку України

Суперником "гірників" став грецький "Олімпіакос".

У суботу, 9 квітня, донецький "Шахтар" провів перший поєдинок у рамках благодійного турне. В Афінах команда Роберто Де Дзербі мінімально поступилася "Олімпіакосу" - 0:1 .

Єдиний м'яч у зустрічі був забитий у середині першого тайму. Перемогу Олімпіакосу завдав точний удар Тікіньо.

Додамо, що в рамках благодійного євротурне підопічні Роберто де Дзербі проведуть ще кілька матчів - проти польської "Лехії" (14 квітня), турецького "Фенербахче" (19 квітня) та хорватського "Хайдука" (1 травня).

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" також проведе низку благодійних матчів на підтримку України. Першим суперником "біло-синіх" 12 квітня стане польська "Легія".

Читайте також:

"Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках із назвами міст-героїв України замість прізвищ

"Бомбардували три ночі поспіль": представник "Десни" показав знищений окупантами стадіон у Чернігові (фото)

Майже мільйон гривень для захисників України: футболіст "Шахтаря" продав медаль чемпіона світу