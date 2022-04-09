Ігор Терехов просить містян не наближатися до таких парашутів і повідомляти про них рятувальникам.

Окупанти скидають на Харків бомби на парашутах.

Мер Харкова Ігор Терехов просить мешканців міста не наближатися до таких парашутів і повідомляти про них рятувальникам.

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Про це Терехов заявив у відеозверненні.

"Дорогі харків'яни, сьогодні 45-й день війни і всі ці півтора місяці ворог бомбить Харків. Два останні дні разом із мінами, снарядами, "Градами" Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному разі не наближатися до таких парашутів та повідомляти про них рятувальникам за телефонами: 101 та 112", - зазначив мер.

Сегодня Харьков в очередной раз доказал, что смерти и разрушениям он противопоставляет волю к нормальной жизни! Горжусь харьковчанами!!! Следите за проверенной информацией Опубліковано Игорь Терехов Субота, 9 квітня 2022 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія все ще може стягувати на українську землю нові військові сили та техніку. Це означає, що потрібно ще більше санкцій та ще більше зброї для України.

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