Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 9 апреля: список

Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 9 апреля: список

В РФ заявили, что украинские военные якобы обстреляли из минометов Курск.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

Минобороны РФ сообщает, что "главари украинских нацистов" пытались эвакуироваться из Мариуполя, для чего был использован сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом. Российский корабль открыл артиллерийский огонь по судну, в результате чего оно вспыхнуло". Таким образом, прикрывшись борьбой с "нацистами", РФ оправдывают собственные военные преступления. Предостерегаем: это – манипуляция!

Губернатор российской курской области сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе". Предостерегаем: это – дезинформация!

Несмотря на то, что украинские войска не удерживают заложников из числа гражданского населения, минобороны РФ утверждает, что "националисты в Украине удерживают в заложниках как живой щит 6362 иностранных граждан". Предостерегаем: это – фейк!

"Остановим инфотеррор", — говорится в сообщении.

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