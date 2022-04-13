Макрон відмовився називати злочини росіян в Україні «геноцидом»

Він вважає «братами» українців та росіян.

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати злочини армії РФ в Україні геноцидом, оскільки вважає «братськими» українців та росіян.

Про це він заявив в ефірі France 2, передає CNN.

Відповідаючи на питання в інтерв'ю, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» щодо позначення вбивств українців російськими військовими, Макрон сказав: «Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці – Ред) – брати».

«Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі», – додав Макрон.

Він також сказав, що ситуація неприйнятна і що це військові злочини.

«Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі – нашій європейській землі», – зазначив Макрон.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що деякі проросійські політики в Євросоюзі досі намагаються грати на розкол суспільства.

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