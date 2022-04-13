Макрон отказался называть преступления россиян в Украине «геноцидом»

Он считает братьями украинцев и россиян.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался назвать преступления армии РФ в Украине геноцидом, поскольку считает братскими украинцев и россиян.

Об этом он заявил в эфире France 2, передает CNN.

Отвечая на вопрос в интервью, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин «геноцид» для обозначения убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал: «Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы – Ред) – братья».

«Я хочу продолжать пытаться насколько могу остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу», – добавил Макрон.

Он также сказал, что ситуация неприемлема и это военные преступления.

«Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле – нашей европейской земле», – отметил Макрон.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что некоторые пророссийские политики в Евросоюзе до сих пор пытаются играть на раскол общества.

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