Оккупанты планируют провести 9 мая парад в Мариуполе

Самопровозглашенный мэр получил приказ провести зачистку части Центрального района Мариуполя.
Российские оккупанты планируют провести парад в Мариуполе 9 мая в случае успеха "специальной операции".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"По нашей информации, Иващенко (самопровозглашенный мэр Мариуполя — ред.) получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции", – написал Андрющенко.
Он также отметил, что в городе нет ни техники, ни людей для проведения подобных мероприятий.
"Поэтому потенциальный срыв такого приказа, безусловно, ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", – добавил он.
Напомним, в Мариуполе остались более 100 тысяч человек, ожидающих эвакуации.
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