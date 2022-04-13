Оккупанты планируют провести 9 мая парад в Мариуполе

Самопровозглашенный мэр получил приказ провести зачистку части Центрального района Мариуполя.

Российские оккупанты планируют провести парад в Мариуполе 9 мая в случае успеха "специальной операции".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По нашей информации, Иващенко (самопровозглашенный мэр Мариуполя — ред.) получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции", – написал Андрющенко.

Он также отметил, что в городе нет ни техники, ни людей для проведения подобных мероприятий.

"Поэтому потенциальный срыв такого приказа, безусловно, ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", – добавил он.

Напомним, в Мариуполе остались более 100 тысяч человек, ожидающих эвакуации.

Читайте также: