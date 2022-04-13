Окупанти планують провести 9 травня парад у Маріуполі

Самопроголошений мер отримав наказ провести зачистку частини Центрального району Маріуполя.
Російські окупанти планують провести парад у Маріуполі 9 травня у разі успіху "спеціальної операції".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"За нашою інформацією, Іващенко (самопроголошений мер Маріуполя - ред.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячи з усього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня у випадку успіху "спеціальної операції", - написав Андрющенко.
Він також зазначив, що у місті немає ані техніки, ані людей для проведення таких заходів.
"Тому потенціальний зрив такого наказу, безумовно, веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка", – додав він.
Нагадаємо, в Маріуполі залишилися понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію.
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