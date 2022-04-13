В Мариуполе остались более 100 тысяч человек, ожидающих эвакуации — мэр

В Мариуполе остались более 100 тысяч человек, ожидающих эвакуации — мэр

Мэр рассказал, скольким мариупольцам удалось покинуть город, а сколько людей еще ожидают эвакуации.

В разрушенном россиянами Мариуполе остались более 100 тысяч человек, ожидающих эвакуации.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в эфире телеканала "Рада".

Также он добавил, что в окрестностях Мариуполя до сих пор остается 50–70 тысяч человек, это с учетом оккупированного Бердянска.

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Бойченко отметил, что над вопросом эвакуации работает президент Украины, профильный министр Ирина Верещук и глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России из Мариуполя выехало около 100 тысяч гражданских. С помощью гуманитарного коридора удалось вывезти еще около 150 тысяч человек.

Напомним, в Мариуполе дома 84 тысячи жителей города полностью разрушены. 11 апреля полк "Азов" сообщил, что российские оккупанты в городе сбросили с беспилотника неизвестное ядовитое вещество. Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке российских войск на город.

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