Харьковские спасатели получили три спецавтомобиля

Дополнительные возможности для служб ГСЧС спасти жизнь харьковчан.

Парк пожарно-спасательной техники Харьковского гарнизона ГСЧС пополнился тремя спецавтомобилями городского типа на базе MAN, Iveco и Volvo, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Мобильные спасательные машины закупила у Польши благотворительная организация United Help Ukraine.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что в настоящее время, когда враг обстреливает и бомбит город, «эти машины создают дополнительные возможности службам ГСЧС спасти жизнь харьковчан».

Напомним, что в Киевской области спасатели, волонтеры и все неравнодушные люди вышли разбирать завалы.

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