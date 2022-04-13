Медиадрузей Украины стало 70!

Национальный совет добавил в Список Благодарности еще двух медиаактеров – GOOGLE и словацкого общественного вещателя RTVS. Через пять дней, когда регулятор сформировал этот Список, он пополнился пятью новыми именами.

Корпорация GOOGLE попала в Список потому, что заблокировала без возможности восстановления канал госдумы РФ на YouTube.

Еще раньше, 2 марта, Google заблокировал в Европе российский YouTube-канал "Эхо Москвы", мотивируя это связью медиа с "Газпромом", а также приложения, связанные с RT и Sputnik, в Play Store.

Общественный вещатель Словакии решил помочь украинскому филиалу Суспильного в Ужгороде, предоставив их телерадиооборудование для вещания.

Национальный совет согласовал трансляции благотворительных матчей киевского "Динамо" на украинских каналах

В течение апреля — июня 2022 запланировано проведение благотворительных товарищеских матчей "Динамо" с ведущими клубами Европы. Будет играть "Динамо"(Киев) против "Боруссии"(Дортмунд, Германия), ПСЖ (Париж, Франция), "Барселоны"(Испания), "Милана"(Италия), "Бенфики"(Лиссабон, Португалия), "Аякса" (Амстердам, Нидерланды) и другие.

Первый из них – "Динамо" (Киев) – "Легия" (Варшава) состоялся 12 апреля.

Нацсовет согласовал, что футбольные матчи можно смотреть на телеканалах, не задействованных в транслировании телемарафона «Единые новости», в частности «ТЭТ» и «2+2».

Цель проведения соревнований – поддержка нашего государства, информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны, развязанной российским агрессором.



В санкционном списке Европейского Союза оказались российские менеджеры нескольких медиа, а именно: РТР (ВГТРК), Московский комсомолец, ТАСС, Санкт-Петербург, Национальная оборона. ЕС ввел ограничительные меры по 217 бизнесменам, политикам и журналистам из России, ДНР и ЛНР, а также против 18 юридических лиц. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Среди менеджеров российских СМИ в санкционные списки попали:

генеральный директор РТР (ВГТРК) Олег Добродеев;

главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев;

генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов;

генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич;

главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Национальный совет обратился в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины о содействии во внесении российских телеканалов в пятый санкционный список Евросоюза, а также к президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и Верховному представителю Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепу Боррелю по расширению перечня запрещенных в ЕС российских каналов.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин стал руководителем аппарата Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Приказом председателя Национального совета от 12 апреля на должность руководителя аппарата Национального совета назначен Евгений Перелыгин. Он прошел конкурс Национального агентства Украины по вопросам государственной службы и по его результатам был рекомендован на эту должность Комиссией по высшему корпусу государственной службы. Национальный совет соответствующее решение принял еще 24 февраля, но события войны притормозили этот процесс.

Евгений Перелыгин хорошо известен в Украине и мире как профессиональный дипломат. С декабря 2012 по июль 2020 он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике, а также по совместительству в Республике Мальте, Республике Сан-Марино и постоянным представителем Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации.