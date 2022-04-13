Медіадрузів України стало 70!

Національна рада додала до Списку Вдячності ще двох медіаакторів – GOOGLE і словацького суспільного мовника RTVS. За п’ять днів, відколи регулятор сформував цей Список, він поповнився п’ятьма новими іменами.

Корпорація GOOGLE потрапила до Списку тому, що заблокувала без можливості відновлення канал держдуми рф на YouTube.

Ще раніше, 2 березня, Google заблокував в Європі російський YouTube-канал “Эхо Москвы”, мотивуючи це зв’язком медіа з “Газпромом”, а також додатки, пов’язані з RT и Sputnik, в Play Store.

Суспільний мовник Словаччини вирішив допомогти українській філії Суспільного в Ужгороді, надавши їхнє телерадіообладнання для ведення мовлення.

Національна рада погодила трансляції благодійних матчів київського "Динамо"на українських каналах

Протягом квітня – червня 2022 року заплановано проведення благодійних товариських матчів "Динамо"із провідними клубами Європи. Гратиме "Динамо"(Київ) проти "Боруссії"(Дортмунд, Німеччина), ПСЖ (Париж, Франція), "Барселони"(Іспанія), "Мілана"(Італія), "Бенфіки"(Лісабон, Португалія), "Аякса"(Амстердам, Нідерланди) та інших.

Перший з них – "Динамо"(Київ) – "Легія"(Варшава) відбувся 12 квітня.

Нацрада погодила, що футбольні матчі можна дивитися на телеканалах, що не задіяні у транслюванні телемарафону "Єдині новини», зокрема "ТЕТ" і "2+2».

Мета проведення змагань ­– підтримка нашої держави, інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збирання коштів гуманітарної допомоги для людей, які постраждали від війни, розв’язаної російським агресором.



У санкційому списоку Європейського Союзу опинилися російські менеджери кількох медіа, а саме: РТР (ВГТРК), "Московский комсомолец", ТАСС , "Санкт-Петербург", "Национальная оборона". ЄС ввів обмежувальні заходи щодо 217 бізнесменів, політиків і журналістів із Росії, ДНР та ЛНР, а також проти 18 юридичних осіб. Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС.

Серед менеджерів російських ЗМІ до санкційних списків потрапили:

генеральний директор РТР (ВГТРК) Олег Добродєєв;

головний редактор "Московского комсомольца"Павел Гусєв;

генеральний директор ТАСС Сергєй Михайлов;

генеральний директор телеканалу "Санкт-Петербург"Александр Малькевич;

головний редактор журналу "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Раніше, Національна рада звернулася до Служби безпеки України і Ради національної безпеки і оборони України про сприяння у внесенні російських телеканалів до п’ятого санкційного списку Євросоюзу, а також до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля щодо розширення переліку заборонених у ЄС російських каналів.

Надзвичайний і повноважний посол України в Італії Євген Перелигін став керівником апарату Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Наказом голови Національної ради від 12 квітня на посаду керівника апарату Національної ради призначено Євгена Перелигіна. Він пройшов конкурс Національного агентства України з питань державної служби і за його результатами був рекомендований на цю посаду Комісією з питань вищого корпусу державної служби. Національна рада відповідне рішення ухвалила ще 24 лютого, та події війни пригальмували цей процес.

Євген Перелигін добре відомий в Україні і світі як професійний дипломат. Від грудня 2012 до липня 2020 рр. він був надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці, а також за сумісництвом в Республіці Мальті, Республіці Сан-Марино і постійним представником України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об’єднаних Націй.