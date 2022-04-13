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Від сьогодні на Херсонщині розпочнеться виплата пенсій і зарплат бюджетникам

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Від сьогодні на Херсонщині розпочнеться виплата пенсій і зарплат бюджетникам

УНІАН

Йдеться про соціальні виплати для мешканців Херсонщини і заробітну плату працівникам бюджетної сфери.

Від сьогодні, 13 квітня, на Херсонщині розпочнеться виплата пенсій і зарплат бюджетникам.   

Питання з казначейством щодо соціальних виплат населенню і заробітних плат для працівників бюджетної сфери Херсонщини вирішене.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Повідомляємо, наразі всі питання із казначейством вирішені. Відсьогодні розпочнуться виплати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині все ще залишається загроза ракетних ударів.

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