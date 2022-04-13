Від сьогодні на Херсонщині розпочнеться виплата пенсій і зарплат бюджетникам

Йдеться про соціальні виплати для мешканців Херсонщини і заробітну плату працівникам бюджетної сфери.
Від сьогодні, 13 квітня, на Херсонщині розпочнеться виплата пенсій і зарплат бюджетникам.
Питання з казначейством щодо соціальних виплат населенню і заробітних плат для працівників бюджетної сфери Херсонщини вирішене.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Повідомляємо, наразі всі питання із казначейством вирішені. Відсьогодні розпочнуться виплати", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині все ще залишається загроза ракетних ударів.
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