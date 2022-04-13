Ворог намагається активізувати повітряну розвідку.
На Одещині все ще залишається загроза ракетних ударів російськими окупантами.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Ніч в Одесі та регіоні пройшла спокійно, обстрілів не було. Хоча ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Але наші сили оборони, які спрямовані на виконання відповідних бойових завдань, діють ефективно і стримують ворога від активних дій. Звісно, залишається високою ймовірність нанесення ракетних ударів, але усі ми продовжують працювати на фронт, для нашої спільної перемоги", - зазначив він.
Нагадаємо, ворог веде повітряну розвідку та перекидає до України "добровольців", оперативна інформація щодо російського вторгнення.
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