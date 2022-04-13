На Одещині все ще залишається загроза ракетних ударів

На Одещині все ще залишається загроза ракетних ударів

Ворог намагається активізувати повітряну розвідку.

На Одещині все ще залишається загроза ракетних ударів російськими окупантами.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч в Одесі та регіоні пройшла спокійно, обстрілів не було. Хоча ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Але наші сили оборони, які спрямовані на виконання відповідних бойових завдань, діють ефективно і стримують ворога від активних дій. Звісно, залишається високою ймовірність нанесення ракетних ударів, але усі ми продовжують працювати на фронт, для нашої спільної перемоги", - зазначив він.

Нагадаємо, ворог веде повітряну розвідку та перекидає до України "добровольців", оперативна інформація щодо російського вторгнення.

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