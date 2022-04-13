Чи безпечно вже повертатися до Бучі - мер міста відповів

Чи безпечно вже повертатися до Бучі - мер міста відповів

Міський голова пояснив, які загрози ще існую у населеному пункті.

Мер Бучі Анатолі Федорук закликав жителів, які раніше виїхали з міста, поки не повертатися додому. Він зазначив, що війна не скінчилась, а тому є загроза.

Про це заявив мер в ефірі телемарафону.

"Не повертайтеся, обмежуйте себе. Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Ми знаємо, що на півночі з боку Білорусі також існує загроза і військові про це попереджають. Тож, щоб не створювати надалі транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися", - сказа Федорук.

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Також він закликав тих, хто залишився в місті, не виходити за його межі через можливі мінування лісосмуг.

Водночас він закликав зберігати спокій та додав, що Буча активно патрулюється.

Нагадаємо, волонтери допомагають прибирати Ірпінь і Бучу: в містах з’являються кладовища спалених авто і техніки. Як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, окупанти на звільнених територіях по собі залишили дуже багато мін, а на Київщині - жахлива картина.

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