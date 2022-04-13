Безопасно ли уже возвращаться в Бучу – мэр города ответил

Мэр объяснил, какие угрозы еще существую в населенном пункте.
Мэр Бучи Анатолий Федорук призвал ранее выехавших из города жителей пока не возвращаться домой. Он отметил, что война не закончилась, а потому есть угроза.
Об этом заявил мэр в эфире телемарафона.
"Не возвращайтесь, ограничивайте себя. Здесь вопрос даже не в том, что нет света, воды, газа. А в том, что война не кончилась. Мы знаем, что на севере со стороны Беларуси также существует угроза и военные об этом предупреждают. Чтобы не создавать в дальнейшем транспортные коллапсы для наших Вооруженных сил, и не подвергать себя опасности, я порекомендовал бы жителям нашей общины не возвращаться", — сказал Федорук.
Также он призвал оставшихся в городе не выходить за его пределы из-за возможных минирований лесополос.
В то же время, он призвал сохранять спокойствие и добавил, что Буча активно патрулируется.
Напомним, волонтеры помогают убирать Ирпень и Бучу: в городах появляются кладбища сожженных авто и техники. Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, оккупанты на освобожденных территориях после себя оставили очень много мин, а в Киевской области — ужасная картина.
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