Основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку.

У вівторок Міністерство фінансів Франції опублікувало детальний список російських активів на суму 23,7 млрд євро або 25,6 млрд доларів США, які було заморожено після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє CNN.

Видання повідомляє, що основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить 22,8 млрд євро.

До списку активів також входять 33 об’єкти нерухомості загальною вартістю 573,6 млн євро, включаючи низку курортних адрес в Антібах, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на французькій Рив’єрі, а також 178 млрд євро.

Крім того, заблоковані банківські рахунки, три яхти на суму понад 125 млрд євро, шість гелікоптерів на суму понад 60 млн євро і три твори мистецтва на суму 7 млн євро.

Нагадаємо, у МЗС Латвії заявили, що єдиною країною у світі, яка потребує реальної денацифікації, є Росія.

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