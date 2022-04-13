49-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

49-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дарують підтримку у складні дні.

Карти Таро з давніх-давен є популярним засобом для ворожіння. Для точного та правдивого ворожіння на картах Таро потрібно знати докладне значення цих карт. За допомогою карт Таро можна дізнатися найближче майбутнє, ситуацію або отримати відповідь на запитання тощо.

Що ж нас усіх чекає 13 квітня 2022 року у 49-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, що вказують на більш побутові речі та одну зі старших арканів, які з'являються у важливих ситуаціях, причому - у перевернутому положенні.

Розпочинає наш розклад карт Таро "Король кубків", причому - у перевернутому положенні. Цю карту таро можна розцінювати як попередження про маніпуляції з боку оточення, які необхідно припиняти, навіть якщо ці дії вчиняються вашими близькими людьми з найкращих спонукань. А також як про можливість опинитися без підтримки у складних обставинах.

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Ця карта радить розв'язувати проблеми, керуючись розумом і не покладаючись надто на почуття. Вони можуть підвести в найневідповідніший момент. Обережніше з висловлюваннями: вони також можуть зіграти злий жарт.

Перевернута карта також говорить про дволичність, лицемірство, марнотратство, шахрайство. Вона може означати сварки, розбіжності в думках, напруження психологічної атмосфери, зараз мрії та надії розбиваються вщент.

Наступна карта - "Девятка кубків", теж у перевернутій позиції. Зараз не час для почуттів. Ймовірно, ви емоційно та психологічно не готові відкрити комусь ваш внутрішній світ. Потрібно спочатку навести лад всередині своєї душі. Знайдіть впевненість у собі, від самооцінки та внутрішньої гармонії безпосередньо залежить те, як бачить оточення.

Будьте обережними, найближчим часом у вашому житті можуть статися глобальні втрати: сім'я, друзі, будинок тощо.

Завершує наш розклад "Повішений", теж у перевернутій позиції. Карта вказує на гонитву за нездійсненною мрією. Іноді карта вказує на марність жертви або її фіктивність. Через війну результату немає. У перевернутому положенні "Повішений" відчуває велику кількість егоїзму та боягузтво. Езотерики вважають, що це - карта будь-яких брехливих пророків та вчителів. Тому слід бути обережними. Такі особистості люблять активно повчати всіх як жити, вимагати від них дотримання правил, але самі вони не можуть їх слідувати.

Сьогодні обіцянки та угоди будуть зірвані. Перестаньте дурити себе, щоб відповідати чиїмось очікуванням. Саме час для того, щоб поставити все з ніг на голову і перевернути своє життя, але не варто витрачати час на марні проєкти.

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