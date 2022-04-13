49-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

49-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро дарят поддержку в сложные дни.

Карты Таро с давних пор является популярным средством для гадания. Для точной и правдивой гадания на картах Таро нужно знать подробное значение этих карт. С помощью карт Таро можно узнать ближайшее будущее, ситуацию или получить ответ на вопросы.

Что ж нас всех ждет 13 апреля 2022 года в 49-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть две карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, указывающим на более бытовые вещи и одну из старших арканов, которые появляются в важных ситуациях, причем — в перевернутом положении.

Начинает наше расписание карт Таро "Король кубков", причем – в перевернутом положении. Эту карту таро можно расценивать как предупреждение о манипуляциях со стороны оцепления, которые необходимо прекращать, даже если эти действия совершаются вашими близкими людьми из лучших побуждений. А также как возможность оказаться без поддержки в сложных обстоятельствах.

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Эта карта советует решать проблемы, руководствуясь умом и не полагаясь слишком на чувства. Они могут подвести в самый неподходящий момент. Осторожнее с высказываниями: они также могут сыграть злую шутку.

Перевернутая карта также говорит о двуличности, лицемерии, расточительстве, мошенничестве. Она может означать ссоры, разногласия в мыслях, напряжение психологической атмосферы, сейчас мечты и надежды разбиваются вдребезги.

Следующая карта – "Девятка кубков", тоже в перевернутой позиции. Сейчас не время для чувств. Вероятно, вы эмоционально и психологически не готовы открыть кому-то ваш внутренний мир. Нужно сначала навести порядок внутри своей души. Найдите уверенность в себе, от самооценки и внутренней гармонии напрямую зависит то, как видит окружение.

Будьте осторожны, в ближайшее время в вашей жизни могут произойти глобальные потери: семья, друзья, дом и т.д.

Завершает наше расписание "Повешен", тоже в перевернутой позиции. Карта указывает на погоню за несбыточной мечтой. Иногда карта указывает на бесполезность жертвы или ее фиктивность. из-за войны результата нет. В перевернутом положении "Повешенный" испытывает большое количество эгоизма и трусости. Эзотерики считают, что это – карта любых лживых пророков и учителей. Поэтому следует соблюдать осторожность. Такие личности любят активно поучать всех как жить, требовать от них соблюдения правил, но сами они не могут следовать им.

Сегодня обещания и соглашения будут сорваны. Перестаньте обманывать себя, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Самое время для того, чтобы поставить все с ног на голову и перевернуть свою жизнь, но не стоит тратить время на бесполезные проекты.

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