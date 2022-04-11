Таропрогноз на 11-17 апреля 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют узнать больше о своих желаниях.

Карты Таро – сложная и популярная система предсказания, используемая в мире. Многие считают, что у них есть египетские или индийские корни, однако они появились в средневековой Европе.

Таро — это бревно из семидесяти восьми карт, разделенных на двадцать два главных аркана, которые символизируют основные события жизни и пятьдесят шесть младших, которые дают детальное представление о более ежедневных ситуациях и событиях. Через выбор карты мы проникаем в ее архетип, читаем ее символы, что синхронно соответствует энергиям нашей жизни. Обычно, чтобы узнать ответы на волнующие нас вопросы, извлекают одну или несколько карт, чтобы получить совет о текущей ситуации для себя или других.

Для того чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 11-17 апреля 2022 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели на 11-17 апреля 2022 года — "Двойка пентаклей"

Сферу любви и чувств в течение недели будет характеризовать карта "Двойка пентаклей". Пентакли связаны со стихией земли и относятся к младшим арканам, о которых говорилось выше. Она говорит о том, что не стоит сейчас увязываться четкими любовными обещаниями. Попробуйте разные возможности и проявляйте гибкость, флиртуйте и наслаждайтесь. Парам, уже долгое время находящимся вместе, стоит задуматься, насколько легко они могут приспособиться к изменениям в жизни. Часто ли вы бываете шутниками, или, наоборот, очень серьезными в отношениях.

Крепкие чувства невозможны по-прежнему. Попытайтесь умело жонглировать обстоятельствами, при этом вам откроются новые возможности и вы сможете принять решение. Если кризис в ваших отношениях неизбежен, то отнеситесь к этому легко. Естественные взлеты и падение жизни привели вас к этому кризису. Поверьте в то, что чувства вынесут вас на поверхность, просто приспосабливайтесь к переменам.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели на 11-17 апреля 2022 года — "Пятерка пентаклей"

Ситуацию в сфере карьеры и работы показывает карта "Пятерка пентаклей". У Таро нет положительных или отрицательных карт. Каждая из них показывает свет и тьму. Однако, говоря о "Пятерке пентаклей", то есть, монет или дисков, можно заметить, что она, все же отрицательная, потому что предвещает финансовые безвременья. Она говорит, что вы ступили на непрочную почву. Будьте осторожны и принимайте даже мелочи, которые посылает судьба.

Не ждите великолепного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-нибудь, кто пройдет этот кризис вместе с вами. У каждого человека есть время для дворцов и время для хищников. Сейчас вы очутились в такой хижине. Поэтому сами решите, какой минимум вам сейчас необходим. Помните о своих нуждах, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Помните о том, что кризис – это продуктивное состояние, нужно только убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и надежд. Возможно, все же в чем-то вам придется себя ограничивать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели на 11-17 апреля 2022 года — "Четверка мечей"

"Четверка мечей" это именно та карта Таро, которая будет описывать ситуацию с финансами в течение следующей недели. Масть мечей связана со стихией воздуха и связана с кризисом, болью и одновременно нашим разумом.

Она говорит о том, хотите вы этого или нет, но нужно взять паузу. Для нового рывка требуются силы, а их сначала нужно накопить. Смиритесь с тем, что будет просто и затишье. Некоторые идеи на месяц придется просто "заморозить".

Однако не воспринимайте это время как катастрофу, лучше используйте его как время для размышлений и накопления интересных идей для заработка. Рисковать не стоит, дождитесь лучших времен. Задумайтесь над тем, что в жизни бывают периоды, которые нужно просто пережить, даже если они затягиваются на долгие дни, однако следует вести себя спокойно и знать, что за темнейшей ночью наступает рассвет.

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