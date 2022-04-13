13 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

13 апреля 2022 года – понедельник. 49-й день войны России против Украины. 103-й день года.
Какой сегодня день в Украине и мире
13 апреля – День эрудита. Именно в этот день родился Альфред Баттс, считающийся основателем популярной игры "Эрудит". Создал он ее еще в 1933 году в Нью-Йорке. Интересно, что Альфред Баттс был простил архитектором.
В Польше 13 апреля – День памяти трагедии в Катыни. Весной 1940 г. в Катыни Политбюро ЦК ВКП(б) приняло секретное решение расстрелять около 15 тысяч польских военнослужащих и 7 тысяч гражданских лиц.
13 апреля – какой сегодня церковный праздник
13 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. В этот день люди молятся святому Ипатию и просят его оградить от болезней. Ему молились о пополнении семейства и о избавлении от бесплодия; он также мог остановить кровотечение у роженицы и умножить материнское молоко. В Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день безобразничают. Святой славился чудесами исцеления и исцелением слепых.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 апреля
Какие сегодня именины: Иннокентий, Вениамин, Анна, Иоанн и Иосиф.
13 апреля родились:
- 1743 год - 3-й президент США (1801-1809), один из авторов Декларации независимости Томас Джефферсон;
- 1887 год – украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист, художник кино Иван Кавалеридзе;
- 1896 год - украинский график и живописец, общественный деятель, воин Легиона УСС, стрелок УГА, директор музея "Лемковщина" Лев Гец;
- 1936 год - украинская детская писательница, переводчица Оксана Иваненко;
- 1949 год – украинский поэт, критик, литературовед, педагог Юрий Ковалев.
Что нельзя делать 13 апреля
- Не рекомендуется пить алкоголь – последствия могут быть плохими, а также сажать растения – они не приживутся и увядут.
- Перед сном в ночь на 13 апреля не смотреть долго в зеркало
- Не говорить слова "свинья" и "черт"
- Не стоять под стремянкой
- Опасаться черных бегущих через дорогу котов и пустых ведер
- Не начинать новые дела
Что можно делать
- В этот день нужно белить деревья и приводить в порядок сад, сжигать мусор и убирать в доме.
- Все, что подлежит ремонту, лучше исправить конкретно сейчас.
Памятные события 13 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 13 апреля:
- 1204 год - участники 4-го крестового похода взяли и разграбили Константинополь.
- 1814 год - немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет.
- 1928 год - в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко "Звенигора".
- 1940 год - начался второй этап депортации из западных областей Украины, в результате которого было выселено почти 320 тыс. человек.
- 1960 год - Франция провела испытание ядерной бомбы в пустыне Сахара.
- 2014 год - правительством Украины объявлена Антитеррористическая операция на востоке Украины.
Какие народные приметы и традиции сегодня
- Прозрачные облака – к обильному дождю.
- Солнечная погода – до жаркого лета.
- Если выделяется березовый сок, то скоро потеплеет.
- Голубое небо в безветренную погоду, а также прозрачные облака – будет дождь
- У клена и березы сок выделяется – жди потепления
- Перелетные птицы слетаются стаями – примета того, что будет весна с хорошей погодой