13 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

13 квітня 2022 року - понеділок. 49-й день війни Росії проти України. 103-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
13 квітня - День ерудита. Саме цього дня народився Альфред Баттс, який вважається засновником популярної гри "Ерудит". Створив він її ще 1933 року у Нью-Йорку. Цікаво, що Альфред Баттс був простив архітектором.
В Польщі 13 квітня - День пам'яті трагедії в Катині. Навесні 1940 року в Катині Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило секретне рішення розстріляти близько 15 тисяч польських військовослужбовців та 7 тисяч цивільних осіб.
13 квітня - яке сьогодні церковне свято
13 квітня у церковному календарі - день пам'яті преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. Цього дня люди моляться святому Іпатію і просять його захистити від хвороб. Йому молилися про поповнення сімейства і про позбавлення від безпліддя; він також міг зупинити кровотечу у породіллі і примножити материнське молоко. У Іпатія також просили про вигнання бісів і захисту від домовиків, які в цей день бешкетують. Святий славився чудесами зцілення і лікуванням сліпих.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 квітня
Які сьогодні іменини: Інокентій, Веніамін, Ганна, Іван і Йосиф.
13 квітня народились:
- 1743 рік — 3-й президент США (1801—1809), один з авторів Декларації незалежності Томас Джефферсон;
- 1887 рік — український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно Іван Кавалерідзе;
- 1896 рік — український графік і живописець, громадський діяч, воїн Легіону УСС, стрілець УГА, директор музею "Лемківщина" Лев Ґец;
- 1936 рік — українська дитяча письменниця, перекладачка Оксана Іваненко;
- 1949 рік — український поет, критик, літературознавець, педагог Юрій Ковалів.
Що не можна робити 13 квітня
- Не рекомендується пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими, а також садити рослини - вони не приживуться і зів'януть.
- Перед сном в ніч проти 13 квітня не дивитися довго в дзеркало
- Не говорити слова "свиня" і "чорт"
- Не стояти під драбиною
- Остерігатися чорних котів, що біжать через дорогу, і порожніх відер
- Не починати нові справи
Що можна робити
- Цього дня треба білити дерева і приводити до ладу сад, спалювати сміття і прибирати в домі.
- Все, що підлягає ремонту, бажано виправити саме сьогодні.
Пам'ятні події 13 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 13 квітня:
- 1204 рік — учасники 4-го хрестового походу взяли і розграбували Константинополь.
- 1814 рік — німецький математик Карл Вітте здобув ступінь доктора філософії у віці 12 років.
- 1928 рік — у Києві відбулась прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора".
- 1940 рік — розпочався другий етап депортації із західних областей України, внаслідок якого були виселені майже 320 тис. осіб.
- 1960 рік — Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.
- 2014 рік — урядом України оголошено Антитерористичну операцію на сході України.
Які народні прикмети і традиції сьогодні
- Прозорі хмари – до рясного дощу. Сонячна погода – до спекотного літа.
- Якщо виділяється березовий сік, то незабаром потепліє.
- Синє небо за безвітряної погоди, а також прозорі хмари – буде дощ
- У клена і берези сік виділяється – чекай на потепління
- Перелітні птахи злітаються зграями – прикмета того, що буде весна з гарною погодою