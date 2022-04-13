13 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

13 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

13 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

13 квітня 2022 року - понеділок. 49-й день війни Росії проти України. 103-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

13 квітня - День ерудита. Саме цього дня народився Альфред Баттс, який вважається засновником популярної гри "Ерудит". Створив він її ще 1933 року у Нью-Йорку. Цікаво, що Альфред Баттс був простив архітектором.

В Польщі 13 квітня - День пам'яті трагедії в Катині. Навесні 1940 року в Катині Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило секретне рішення розстріляти близько 15 тисяч польських військовослужбовців та 7 тисяч цивільних осіб.

13 квітня - яке сьогодні церковне свято

13 квітня - день пам'яті преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського / pixabay.com

13 квітня у церковному календарі - день пам'яті преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. Цього дня люди моляться святому Іпатію і просять його захистити від хвороб. Йому молилися про поповнення сімейства і про позбавлення від безпліддя; він також міг зупинити кровотечу у породіллі і примножити материнське молоко. У Іпатія також просили про вигнання бісів і захисту від домовиків, які в цей день бешкетують. Святий славився чудесами зцілення і лікуванням сліпих.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 квітня

Які сьогодні іменини: Інокентій, Веніамін, Ганна, Іван і Йосиф.

13 квітня народились:

1743 рік — 3-й президент США (1801—1809), один з авторів Декларації незалежності Томас Джефферсон;

1887 рік — український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно Іван Кавалерідзе;

1896 рік — український графік і живописець, громадський діяч, воїн Легіону УСС, стрілець УГА, директор музею "Лемківщина" Лев Ґец;

1936 рік — українська дитяча письменниця, перекладачка Оксана Іваненко;

1949 рік — український поет, критик, літературознавець, педагог Юрій Ковалів.

Що не можна робити 13 квітня

Не рекомендується пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими, а також садити рослини - вони не приживуться і зів'януть.

Перед сном в ніч проти 13 квітня не дивитися довго в дзеркало

Не говорити слова "свиня" і "чорт"

Не стояти під драбиною

Остерігатися чорних котів, що біжать через дорогу, і порожніх відер

Не починати нові справи

Що можна робити

Цього дня треба білити дерева і приводити до ладу сад, спалювати сміття і прибирати в домі.

Все, що підлягає ремонту, бажано виправити саме сьогодні.

Пам'ятні події 13 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 13 квітня:

1204 рік — учасники 4-го хрестового походу взяли і розграбували Константинополь.

1814 рік — німецький математик Карл Вітте здобув ступінь доктора філософії у віці 12 років.

1928 рік — у Києві відбулась прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора".

1940 рік — розпочався другий етап депортації із західних областей України, внаслідок якого були виселені майже 320 тис. осіб.

1960 рік — Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.

2014 рік — урядом України оголошено Антитерористичну операцію на сході України.

Які народні прикмети і традиції сьогодні