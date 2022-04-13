Астрологічний прогноз на 13 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: астрологи вважають, що цього дня відхиляється завіса, яка розділяє реальний та потойбічний світи, завдяки чому люди можуть отримати таємні знання, зазвичай приховані від них. Людина, яка працює над собою – особливо над своїм душевним станом – саме в цей час може перейти на новий ментальний рівень: кількість докладених нею з метою самовдосконалення зусиль перейде в якість.

Символ дня: змія, що ковтає свій хвіст; коло зі свастикою.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби сьогоднішнього дня можу виявитися тривалими й виснажливими, тож не слід зволікати з їхнім лікуванням. Посилюється циркуляція крові, тому від хірургічних операцій будь-якої складності – навіть якщо йдеться лише про манікюр – краще відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі вимагають правильного тлумачення, тоді вони зможуть підказати людині, яким чином можна вирішити проблеми, які її хвилюють.

Афоризм дня: "Егоїзм – це вата, закладена до вух, щоб не чути людського стогону" (Генрік Сенкевич).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна – і треба – ворожити на рунах: сьогодні вони максимально достовірно дадуть відповідь на всі ваші запитання.

Табу дня: не варто ризикувати, заздалегідь не продумавши всіх наслідків свого вчинку.

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