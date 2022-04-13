Астрологический прогноз на 13 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: астрологи считают, что в этот день приоткрывается завеса, разделяющая реальный и потусторонний миры, благодаря чему люди могут получить тайные знания, которые обычно от них скрыты. Человек, работающий над собой – особенно над своим душевным состоянием – именно в это время может перейти на новый ментальный уровень: количество приложенных им в целях самосовершенствования усилий перейдет в качество.

Символ дня: змея, глотающая свой хвост; круг со свастикой.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могу оказаться продолжительными и изнуряющими, поэтому не стоит тянуть с их лечением. Усиливается циркуляция крови, поэтому от хирургических операций любой сложности – даже если речь идет всего лишь о маникюре – лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи требуют правильного толкования, тогда они смогут подсказать человеку, каким образом можно решить волнующие его проблемы.

Афоризм дня: "Эгоизм – это вата, заложенная в уши, чтобы не слышать людского стона" (Генрик Сенкевич).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – гадать на рунах: сегодня они максимально достоверно ответят на все ваши вопросы.

Табу дня: не стоит рисковать, заранее не продумав все последствия своего поступка.

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