Астрологический прогноз на 10 октября

Спрут / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от начала серьезных дел и принятия важных решений, необходимо отказаться –слишком велик риск серьезных ошибок, которые невозможно будет исправить.

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Символ дня: Спрут.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный, алый и черный.

Счастливые камни дня: перламутр, змеевик.

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За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: болезни нынешнего дня как правило связаны со снижением иммунитета, поэтому важно позаботится о его повышении.

Питание дня: необходимо полностью отказаться от тяжелых продуктов — особенно мяса рыбы и алкоголя, а также вредных привычек.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки — она вызовет отток энергии и переутомление.

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Магия и мистика дня: гадание не даст ответа на важные вопросы, так что не стоит к нему прибегать. Также очень важно опасаться сглаза и порчи — астрологи рекомендуют носить с собой соответствующие амулеты.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть мрачными энергетически тяжелыми, но они не сбудутся.

Табу дня: нежелательно разговаривать с незнакомцами — результатами такого общения могут быть нежелательные и неприятные последствия.

Цитата дня: «Воспитание детей на основе наград и наказаний убивает истинную мораль» (Иммануил Кант).

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