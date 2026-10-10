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Астрологический прогноз на 10 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от начала серьезных дел и принятия важных решений, необходимо отказаться –слишком велик риск серьезных ошибок, которые невозможно будет исправить.
Символ дня: Спрут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный, алый и черный.
Счастливые камни дня: перламутр, змеевик.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: болезни нынешнего дня как правило связаны со снижением иммунитета, поэтому важно позаботится о его повышении.
Питание дня: необходимо полностью отказаться от тяжелых продуктов — особенно мяса рыбы и алкоголя, а также вредных привычек.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки — она вызовет отток энергии и переутомление.
Магия и мистика дня: гадание не даст ответа на важные вопросы, так что не стоит к нему прибегать. Также очень важно опасаться сглаза и порчи — астрологи рекомендуют носить с собой соответствующие амулеты.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть мрачными энергетически тяжелыми, но они не сбудутся.
Табу дня: нежелательно разговаривать с незнакомцами — результатами такого общения могут быть нежелательные и неприятные последствия.
Цитата дня: «Воспитание детей на основе наград и наказаний убивает истинную мораль» (Иммануил Кант).
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