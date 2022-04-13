Росіяни борються лише чисельністю, а не умінням - американський генерал про битву за Донбас

Росіяни борються лише чисельністю, а не умінням - американський генерал про битву за Донбас

У битві за Київ українці можуть святкувати перемогу.

Відкрита степова місцевість сприятиме російському наступу на сході України, але росіяни борються чисельністю, а не умінням.

Про це заявив колишній директор ЦРУ, екскомандувач Центральним командуванням США та силами США і НАТО в Іраку й Афганістані генерал Девід Петреус, - пише Укрінформ.

Петреус переконаний, що у битві за Київ, в якій «українці можуть святкувати перемогу», їм сприяла, зокрема, лісиста місцевість, натомість на сході та півдні переважають степові зони, які сприятимуть широкомасштабному наступу Росії на Донбасі.

«Там відкрита місцевість, на відміну від того, як вона виглядає довкола Сум, Чернігова чи Києва. Тобто, це більш сприятлива територія для того, щоб піти широким фронтом, танковими силами та ін. Тому нам треба молитися, щоб, скажімо, були дощі і щоб рух бронетехніки РФ був ускладнений через погодні умови», - сказав екскомандувач силами США.

«Ви вже показали здатність боротися і битися і успішно, і ефективно. І хоча місцевість буде не такою сприятливою для українських військ, менше з тим, можна якось це компенсувати, тому що росіяни борються лише чисельністю, а не умінням», - додав генерал.

Війська РФ поки безрезультатно намагаються прорвати лінію оборони Збройних Сил України, щоб створити котел довкола українських сил.

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Петреус не виключає, що російські війська біля Харкова мають на меті відтягувати на себе українських військових, щоб вони не могли діяти на інших напрямках. Генерал висловив захоплення діями українських сил у Миколаєві, які не дали Росії просунутися до Одеси.

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