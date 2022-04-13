Війна в Україні: як захиститися від інфекційних хвороб

Війна в Україні: як захиститися від інфекційних хвороб

Дотримуйтесь респіраторної гігієни та етикету кашлю.

З початком війни в Україні зросли ризики інфекційних захворювань. Їх спричиняють бактерії, віруси, грибки чи паразити. А недуга може протікати як з легкими симптомами, так і загрозливими для життя. Тому важливо розуміти свої ризики інфікування та подбати про своє здоров’я і своїх близьких.

Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Щоби знизити ризик інфікування, дотримуйтесь простих порад:

Мийте руки. Це особливо важливо до та після приготування їжі, перед прийомом їжі та після відвідування туалету. І намагайтеся не торкатися руками до очей, носа чи рота, оскільки це звичний спосіб проникнення мікробів в організм. Регулярне миття рук — один з найкращих способів видалення мікроорганізмів і профілактики хвороб. Пам’ятайте, що домашні тварини також можуть переносити мікроби. Після контакту з тваринами та прибирання за ними ретельно мийте руки з милом. Якщо такої можливості немає, використовуйте спиртові антисептики.

Зробіть щеплення. Вакцинація може значно знизити ризики захворіти на багато недуг. Обов’язково вакцинуйтеся відповідно до національного календаря щеплень, вакцинуйте своїх дітей, і порадьте зробити те ж своїм близьким. Це однаково стосується як дітей, так і дорослих. Надолужте пропущені щеплення дітей за віком. Усвідомлюйте та співставляйте ризики й переваги вакцинації.

Дотримуйтесь респіраторної гігієни та етикету кашлю. Так, навіть якщо захворіли, ви не дасте інфекції поширитися далі. Це надзвичайно важливо, адже поряд можуть бути люди, чий організм ослаблений такими захворюваннями як цукровий діабет або гіпертонічна хвороба, для них звичайна ГРВІ може мати важкі ускладнення. Якщо захворіли, залишайтеся вдома.

Безпечно готуйте їжу. Тримайте кухонні столи та інші кухонні поверхні в чистоті, коли готуєте їжу. Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти. Готуйте продукти до потрібної температури, ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця й морепродукти. Відокремлюйте сиру їжу від готової. Не залишайте приготовлені продукти за кімнатної температури протягом тривалого часу.

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Практикуйте безпечний секс. Правило № 1 — захищений секс під час кожного сексуального контакту. Використовуйте презервативи, якщо маєте вагінальний, анальний чи оральний секс. За належного й постійного використання презервативи є одним із найбільш ефективних способів захисту від ІПСШ, зокрема, ВІЛ-інфекції, та попередження небажаної вагітності.

Не діліться з іншими засобами індивідуальної гігієни. Використовуйте власну зубну щітку, гребінець і бритву. Уникайте спільного використання склянок для пиття або столових приборів.

Не ставтесь легковажно до вживання антибіотиків. Запитайте у свого лікаря, чи є якісь заходи, які можна задіяти для одужання, щоб уникнути вживання антибіотиків. Але якщо лікар наполягає — вживайте препарат суворо дотримуючись прописаної дози та кількості днів прийому.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безоплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.