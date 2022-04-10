Лазарева суббота 2022: когда, что можно и нельзя делать / commons.wikimedia.org

Лазарева суббота 2022: когда, что можно и нельзя делать

Лазарева суббота 2022: когда, что можно и нельзя делать

Великий церковный праздник Лазарева суббота связан с чудом, которое совершил Иисус Христос на пути в Иерусалим. ТСН.ua рассказывает, что такое Лазарева суббота, что нельзя делать и что можно делать в этот день.

Православные христиане празднуют Лазареву субботу ежегодно и приходится она на шестую неделю Великого поста или за 8 дней до одного из величайших праздников в церковном календаре – Пасхи. Поэтому, если вас интересует вопрос, когда суббота Лазарева 2022 года, стоит запомнить, что событие приходится на 16 апреля.

Что это за праздник – Лазарева суббота?

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С приближением времени, когда Сыну Божьему надлежало умереть и воскреснуть, Иисус Христос отправился в Иерусалим. Недалеко от этого города была тогда небольшая деревня Вифания, где жил благочестивый христианин Лазарь со своими сестрами Марфой и Марией. Христос очень любил эту семью, поэтому часто бывал у них раньше и даже оставался ночевать.

Идя последний раз перед распятием в Иерусалим, Иисус также проходил через Вифанию. Да еще когда он был далеко от деревни, Лазарь сильно заболел. А сестры мужа, узнав, что в Иерусалим идет Христос, послали ему навстречу, чтобы сообщить о тяжелой болезни Лазаря. Надеялись они, что Господь поспешит и сможет исцелить брата их. Но, услышав печальную весть, Иисус Христос не только не спешил, но остался на одном месте на два дня. Через два дня Христос сказал своим Апостолам: " Лазарь умер; идем к нему! ".

Когда подходил Сын Божий со своими Апостолами к Вифанию, то вышла ему навстречу одна из сестер Лазаря и с тоской сказала ему, что если бы он не медлил, то брат остался бы в живых. На что ответил Господь: " Воскреснет брат твой! ".

Теперь перед Христом стояла непростая задача: воскресить тело, которое было метровым уже 4 дня. Господь хотел совершить его во всех на виду, чтобы в последний раз доказать свою Божественную власть. Поэтому он послал Марфу за ее сестрой Марией. Когда она подошла, то горько заплакала, так что сам Иисус почувствовал печаль и горе. Но он быстро овладел собой и сказал: " Где вы положили его? ". Сестры повели Христоса в пещеру, где лежало тело Лазаря. Вся толпа в молчании шла за ними. Откопали они камень, закрывавший вход в пещеру, Иисус подошел поближе и сказал сильным голосом: " Лазар, уходи! ". И тогда произошло чудо: мертвый человек встал с гроба, вышел из пещеры и выглядел так, словно только что проснулся.

Это чудо имело такое сильное впечатление на людей, что даже враги Христа уверовали в него.

Лазарева суббота: что можно делать

Лазарева суббота: что можно делать / pixabay.com

В этот день принято посещать богослужения в церкви, причащаться и молиться, а также читать молитву об исцелении от разных недугов:

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“Иисус, твои руки и ноги были пробиты. Был также Твой биок. Все было получено, чтобы мы могли быть исцеленными, и наше тело, храм Святого Духа, очищено. Иисусе, из-за Твоих терпеливо вынесенных страданий, исцели нас!

Исцели нетерпеливость наших больных и ухаживающих за ними. Ты знаешь, как страдания могут сделать нас нетерпеливыми. Восстанови любовь к нам, чтобы мы могли терпеть боль так, как Ты. Иисус, Сын Давида, помилуй нас!

Иисус, ты принял терновый венок на голову и Тебя был по голове. Благодаря Твоим ранам и венку из терна, исцелились боли, которые я имею в своей голове. Иисус, Сын Давида, помилуй нас!

Ты закрывал глаза. Восстанови зрение слепым. Иисус, Сын Давида, помилуй нас!

Иисус, Ты слушался Своего Отца, Ты слушался Его Слова и прославлял Его Своими устами. Восстанови наш слух и язык. Исцели немых и глухих. Иисус, Сын Давида, помилуй нас!

Иисусе, Своими руками и ногами, пробитыми гвоздями, исцелили всякие виды паралича. Открой также все стиснутые в кулаки руки. Иисус, Сын Давида, помилуй нас!

Иисусе, Тебе открыли груду и пробыли Твое сердце. Исцели наше более сердца, проблемы с кровообращением, кровью и костями. Иисус, Сын Давида, помилуй нас!

Иисус, ты страдал невинно. Я молюсь о тех, кто страдает от безразличия бессердечных и высокомерных. Исцели их, Иисус! Иисус, Сын Давида, помилуй нас!

Мария, мы с Тобой у подножия Креста. Ты знаешь наши скорби, проблемы и боли и как страдают наши души. О Мать Утехи, как я благодарю Тебя, что не один(одна)! Я благодарю Тебя, что Ты со мной в болях и на кресте.

Я протягиваю к Тебе свою руку, я посвящаю свою жизнь Тебе, так чтобы я могла стоять у Креста Твоего Сына. Мама, вот Твои слова: «Дорогие Дети! Я хочу день за днем одевать вас в святость, доброту, послушание и любовь Бога, чтобы вы с каждым днем становились красивее и достойнее своего Господа. Дорогие Дети, слушайте мои послания и живите по ним. Я хочу вести вас» (Междугорье, 24 октября 1985 г.).

О, Мария, Мать с нежным сердцем, оберни нас, приготовь нас, омой нас, чтобы мы были готовы служить нашему Господу Иисусу и служить друг другу.

(Помолитесь: «Отче наш», «Богородице Дево», «Слава Отцу»)

Пусть благословения мира, любви, милосердия и духовного и физического здоровья сойдут сейчас с Креста на меня и на весь мир!

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь”

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Если у вас нет возможности сходить в церковь, разрешается молиться дома.

На ужин в субботу Лазаря хозяйки обязательно готовят гороховую кашу и гречневые блины. Считается, что эти блюда приносят в дом счастья. Все еще продолжается Великий пост, а потому блюда должны быть постными. Разрешается только выпить немного вина.

Лазарева суббота: что нельзя делать