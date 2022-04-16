Оккупанты ударили по Киеву: взрывы раздались в двух районах

Данные о пострадавших уточняются.
Утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе и на окраине города.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.
"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги! А тех киевлян, которые раньше выехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", — подчеркнул Кличко.
Напомним, российские военные нанесли 15 апреля три ракетных удара по объектам в Киевской области, поэтому местные власти призывают жителей еще не возвращаться в свои дома.
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