Оккупанты ударили по Киеву: взрывы раздались в двух районах

Оккупанты ударили по Киеву: взрывы раздались в двух районах

Данные о пострадавших уточняются.

Утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе и на окраине города.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

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"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги! А тех киевлян, которые раньше выехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", — подчеркнул Кличко.

Напомним, российские военные нанесли 15 апреля три ракетных удара по объектам в Киевской области, поэтому местные власти призывают жителей еще не возвращаться в свои дома.

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